Про це заявив член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський в ефірі 24 каналу.
До теми ЗСУ відбили 4 ворожі атаки на Сході: російські окупанти втратили 173 бійців і багато техніки
За його словами, говорити про якісь успіхи російських військових в Україні немає жодних підстав.
Звісно, з їхнього боку є деякі тактичні просування на кількасот метрів чи кілометр. Вони змогли тимчасово зайняти частину певних сіл й зараз намагаються оволодіти Рубіжним, але Збройні Сили України цьому протистоять.
Росіяни абсолютно не виконали ті програми, які ставили перед собою щодо окупації, щодо просування, щодо оточення наших Збройних Сил,
– розповів нардеп.
Веніславський також зауважив, що зараз "найгарячішою" є фаза з боку окремих районів Донецької та Луганської областей, з боку Запорізької області у бік Донецької та з боку Харківської у напрямку Барвінкового й Слов'янська.
Лінія оборони вибудувана грамотно
Як розповів нардеп, росіяни намагаються взяти у кільце угруповання Операції Об'єднаних сил, щоб продемонструвати якісь свої "досягнення".
"Однак головнокомандувач ЗСУ та командувач оперативно-тактичного угруповання "Схід" чітко розуміють задуми ворога й гарамотно вибудовують лінію нашого захисту, щоб унеможливити досягнення цілей ворога", – додав Веніславський.
Якою є ситуація на Донбасі: останні новини
- Росіяни продовжують наступ на Донбасі, але Збройні Сили України мужньо відбивають ворожі атаки.
- Зокрема, триває оборона у місті Мар'їнка. Там окупанти завдають масових артилерійських ударів по житлових будинках, але українські військові день за днем відкидають російських загарбників.
- За даними британської розвідки, битва за Донбас залишається головним стратегічним напрямом дій російських військових. Втім, у ній вони здобули лише незначний успіх, а втрати у загарбників – великі.
- Російські військові 30 квітня вчергове обстріляли волонтерів. На Луганщині вони відкрили вогонь по авто, а також обстріляли автобус поліції, який віз допомогу.
Веніславський розповів про ситуацію на Донбасі: дивіться відео