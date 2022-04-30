Про це заявив член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський в ефірі 24 каналу.

До теми ЗСУ відбили 4 ворожі атаки на Сході: російські окупанти втратили 173 бійців і багато техніки

За його словами, говорити про якісь успіхи російських військових в Україні немає жодних підстав.

Звісно, з їхнього боку є деякі тактичні просування на кількасот метрів чи кілометр. Вони змогли тимчасово зайняти частину певних сіл й зараз намагаються оволодіти Рубіжним, але Збройні Сили України цьому протистоять.

Росіяни абсолютно не виконали ті програми, які ставили перед собою щодо окупації, щодо просування, щодо оточення наших Збройних Сил,

– розповів нардеп.

Веніславський також зауважив, що зараз "найгарячішою" є фаза з боку окремих районів Донецької та Луганської областей, з боку Запорізької області у бік Донецької та з боку Харківської у напрямку Барвінкового й Слов'янська.

Лінія оборони вибудувана грамотно

Як розповів нардеп, росіяни намагаються взяти у кільце угруповання Операції Об'єднаних сил, щоб продемонструвати якісь свої "досягнення".

"Однак головнокомандувач ЗСУ та командувач оперативно-тактичного угруповання "Схід" чітко розуміють задуми ворога й гарамотно вибудовують лінію нашого захисту, щоб унеможливити досягнення цілей ворога", – додав Веніславський.

Якою є ситуація на Донбасі: останні новини

Росіяни продовжують наступ на Донбасі, але Збройні Сили України мужньо відбивають ворожі атаки.

Зокрема, триває оборона у місті Мар'їнка. Там окупанти завдають масових артилерійських ударів по житлових будинках, але українські військові день за днем відкидають російських загарбників.

За даними британської розвідки, битва за Донбас залишається головним стратегічним напрямом дій російських військових. Втім, у ній вони здобули лише незначний успіх, а втрати у загарбників – великі.

Російські військові 30 квітня вчергове обстріляли волонтерів. На Луганщині вони відкрили вогонь по авто, а також обстріляли автобус поліції, який віз допомогу.

Веніславський розповів про ситуацію на Донбасі: дивіться відео