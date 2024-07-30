Российский пропагандист подтвердил, что на одном из статических направлений командование не позволяет забирать с поля боя тела погибших. Запрет этот установили с "прагматической целью".

Так, в соцсети "военкор" Юрий Котенок рассказал, что слухи о том, что на одном из направлений командование приняло "гениальное решение" не забирать тела "двухсотых", соответствуют действительности.

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Чтобы не портить статистику

Как пояснил пропагандист, делается это для того, чтобы снизить статистику потерь.

Пока лежат "бесхозные", считаются живыми или пропавшими без вести. Вытаскивать дают частями, дозированно, чтобы статистика не росла. К сожалению, не выдумки, а реальность,

– написал Котенок.

Еще один военкор, который после ранения оказался в госпитале в Белгороде, рассказал о безумных потерях, которые сейчас не меньше, чем были в 2022 году. Также он подчеркнул недостаток порядка в армии.

Ранее росСМИ сообщали, что родственники 25-й штурмовой бригады оккупантов жалуются на то, что не проводится эвакуация тел погибших. Кроме того, командование отправляет в бой людей без глаз, на костылях и с гепатитом.