Россияне несколько раз атаковали Полтавскую общину, есть повреждения, спасены люди из огня

Россияне продолжают атаковать мирные города Украины. Вечером 31 октября был нанесен удар по Полтавской общине.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Полтавской ОВА Филиппа Пронина. В результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура.

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Какие последствия атаки на Полтавщину

Пронин сообщил, что россияне несколько раз атаковали Полтавскую общину.

Вражескими беспилотниками нанесли удары по гражданской инфраструктуре. В результате повреждены 3 жилых дома и хозяйственная постройка,

– рассказал председатель ОВА.

Также спасатели спасли двух людей, которых удалось достать из горящего дома. К счастью, обошлось без жертв.

Последствия атаки на Полтавскую общину / Фото Филиппа Пронина

Глава ОВА также призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и помнить, что Россия – "циничный и коварный враг".

Уже в 22:38 в ГСЧС сообщили, что два пожара были ликвидированы, еще два – локализованы. Продолжается ликвидация.

Всего к тушению пожара было привлечено 50 спасателей и 14 единиц техники. На месте также работают психологи ГСЧС.

Спасатели ликвидируют последствия пожара / Фото ГСЧС

Напомним, что около 21:00 31 октября россияне также в очередной раз атаковали КАБами Харьков. По словам председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, попадания зафиксировали в Дергачах и в окрестностях города.