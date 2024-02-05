Россияне несколько раз накрыли огнем Херсон: убили мужчин в авто и женщину на улице
Российские военные 5 февраля из артиллерии обстреляли Херсон. Под вражеский огонь попал автомобиль с гражданскими. Погибли три человека.
О последствиях обстрела рассказал руководитель Херсонской ОГА Александр Прокудин.
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"В центральной части Херсона российские оккупанты обстреляли легковой автомобиль. В результате обстрела он загорелся", – сообщил Прокудин.
Во время тушения пожара спасатели обнаружили в салоне машины тела двух погибших мужчин.
В результате обстрела загорелось авто: видео
Известно также, что в результате обстрела врага пострадал 24-летний херсонец. По словам Прокудина, его со взрывной травмой доставили в больницу.
В областной прокуратуре Харьковской области сообщили, что начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, что сопряжено с умышленным убийством.
Враг продолжает накрывать огнем город
Впоследствии в ОВА сообщили, что россияне продолжают обстреливать центр Херсона. Из-за артиллерийского удара погибла женщина 66 лет. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.
По словам Прокудина, на момент обстрела женщина находилась на улице.
В то же время в МВД сообщили, что в результате сегодняшних обстрелов россиян Херсона погибли уже четыре человека. Еще один человек – получил ранения.
Россияне ежедневно терроризируют Херсон
- Российские оккупанты ежедневно обстреливают деоккупированную часть Херсонщины, в частности областной центр.
- Вчера армия России 11 раз с использованием 46 снарядов за сутки атаковала населенные пункты общины. Попадания зафиксировали в Херсоне, Садовом, Приднепровском и Антоновке.