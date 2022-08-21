Ночной обстрел Никополя: на предприятии возник пожар, "демилитаризована" школа и остановка

российские убийцы в 1 ночи 21 августа ударили по Никополю, что в Днепропетровской области. Они использовали тяжелую ствольную артиллерию.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг". россияне повредили ряд гражданских объектов в Никополе.

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"В результате попаданий на одном из предприятий произошел пожар, уничтожено оборудование. В городе разбита школа, остановка транспорта, один жилой дом разрушили, около двух десятков – повредили. Вывели из строя газопроводы и линии электропередач", – рассказали в ОК "Юг".

Еще одна атака

Никопольский район страдал от обстрелов и 19 августа. россияне выпустили по жилым кварталам Марганца 5 снарядов и повредили ряд зданий. Кроме этого, вывели из строя линию электропередач.

оккупанты ранили четырех человек. Речь идет о 40-летнем мужчине и 18-летней девушке. Позже к врачам обратились женщины 32 и 78 лет.

Еще одна община в Днепропетровской области страдала от атак "Градов". Речь идет о Мировской. россияне целились в психоневрологический интернат. захватчики уничтожили его. Также повредили 5 домов. К счастью, никто не пострадал.

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