Россияне ночью атаковали Кривой Рог: есть немало разрушений, возникли возгорания

В ночь на 26 марта оккупанты атаковали Кривой Рог Днепропетровской области, там слышали много взрывов. В результате атаки в городе есть разрушения, возникали возгорания.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака. Он рассказал подробности ночной атаки на Кривой Рог.

Смотрите также Россия в очередной раз запускала по Украине "Шахеды": для каких регионов была угроза

Какие последствия атаки на Кривой Рог

Ночью россияне атаковали беспилотниками Днепропетровской области, в частности, Кривой Рог.

Поэтому в Кривом Роге произошло несколько возгораний. Огонь удивительные укротили. В городе изуродованы админздание, складские помещения, предприятие и шесть авто,

– говорится в сообщении.

По данным ОВА, жертв и раненых в результате атаки нет. В то же время по Никопольщине россияне не прекращали варить с позднего вечера. Есть также повреждения.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.

В результате атаки есть разрушения / Фото ОВА

По словам Лисака, под удар попали райцентр и Марганецкая община. Там повреждены 2 многоквартирных дома и легковушка. Разрушение есть на одном из предприятий. В общей сложности в области защитники неба уничтожили 12 БпЛА.

Напомним, еще вечером 25 марта в Кривом Роге прозвучало по меньшей мере 15 взрывов. Впоследствии председатель Совета обороны города Александр Вилкул рассказал, что город массированно атаковали "Шахеды".