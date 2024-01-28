Россияне ночью атаковали объекты инфраструктуры: уничтожены 4 "Шахеда"

Российские войска в ночь на 28 января запустили по Украине ударные беспилотники типа "Шахед". Враг нацелился на объекты инфраструктуры. В ходе работы ПВО уничтожены 4 дрона.

Об этом сообщили в Воздушных силах по состоянию на утро. Всего враг применил 8 "Шахедов". Отмечают, дроны россияне запускали с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск– Россия).

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Кроме того, враг атаковал Полтавщину двумя ракетами типа "Искандер-М", которые запустили из района Воронежской области России. А по Донетчине оккупанты ударили тремя ЗКР С-300 с временно оккупированной территории области.

Цель врага

В результате обстрелов врага атакованы гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры в Полтавской области, Донецкой, Запорожская и Днепропетровская области.

Мобильными огневыми группами Воздушных Сил уничтожено 4 из 8 враждебных БПЛА, которыми противник атаковал прифронтовую зону,

– сообщили в командовании ПС.

К слову, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что за сутки в зоне ответственности этого командования за сутки зафиксировали рекордное применение FPV-дронов– свыше 70.

Ранее Гуменюк рассказала, что Россия ищет новую тактику применение "Шахедов". Оккупанты прежде всего пытаются разведать готовность и точность украинской системы ПВО.