Россияне ночью атаковали Украину 23 крылатыми ракетами: сколько удалось сбить

Утром 28 апреля российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря.

Украинские силы ПВО уничтожили 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два беспилотника оперативно-тактического уровня. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Цели уничтожили в зонах ответственности воздушного командования "Центр", "Восток" и "Юг".

Уничтоженные ракеты / Инфографика Воздушных сил

Кстати, 11 ракет и 2 беспилотника сбиты в районе воздушного пространства Киева. В КГВА сообщали, что в результате падения обломков в Оболонском районе столицы перебита локальная линия электросетей и повреждено дорожное покрытие.

В Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбиты 2 крылатые ракеты типа "Х-101/Х-555".

Военные ВК "Восток" уничтожили над Днепропетровщиной 7 крылатых ракет.

Что известно о ночной атаке