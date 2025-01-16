Россияне ночью запустили более 50 дронов, их сбивали в 11 областях

В ночь на 16 января россияне атаковали Украину с помощью ударных беспилотных аппаратов. В целом противник запустил по Украине 55 дронов.

Защитникам неба удалось сбить 34 вражеских БпЛА. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Сколько целей сбила ПВО

Враг ночью атаковал "Шахедами" и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск в России. Нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено избиение 34-х ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях,

– говорится в сообщении.

Еще 18 БПЛА-имитаторов локационно потеряли. В целом отмечается, что несколько БПЛА попали в фермерское хозяйство на территории Черниговской области. Также, в результате падения сбитых вражеских беспилотников, повреждены частные дома в Харьковской и Полтавской областях.



34 российских "Шахедов" сбили ПВО ночью 16 января / Инфографика Воздушных сил