Россияне обдумывают "жест доброй воли" возле Бахмута, – военный аналитик

Уже несколько месяцев у россиян нет никаких значительных успехов на фронте. На Восточном направлении прибыли украинские подкрепления, что значительно ослабило наступательные возможности россиян.

Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик Алексей Гетьман. Он считает, что перелом на фронте произошел и у россиян никаких успехов уже не будет.

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Гетьман упомянул информацию от британской разведки, что пик нагрузки на украинские вооруженные силы пришелся на середину декабря 2022 года. Сейчас плотность обстрелов и количество атак уменьшились, то есть перелом на фронте уже произошел. Следовательно, ожидать продвижения россиян дальше невозможно.

К тому же британская разведка сообщила, что на Восточном направлении добавились украинские подразделения, что ухудшило возможности атаки россиян. Там преимущественно воюют ЧВК "Вагнера", хотя под Херсон привезли, по словам аналитика, более или менее боеспособные воинские части.

Значение Бахмута для россиян

Большого стратегического значения, кто бы что ни говорил, Бахмут для россиян не имеет, подчеркнул Гетьман.

Некоторые говорят, что это может стать плацдармом. Вряд ли полуразрушенное место может стать плацдармом для продвижения дальше,

– добавил военный аналитик.

Он отметил, что с военной точки зрения плацдарм означает место, где может быть сосредоточено определенное количество техники и военнослужащих, удобное для дальнейшего продвижения, из которого можно совершать определенные действия. Это место более или менее защищено от атак врага. С таким же успехом плацдармом может стать поле недалеко от Бахмута или любая другая территория.

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Придумывают "Жест доброй воли"

"Политическое значение Бахмут имеет очень большое. Им нужно хоть какую-то победу показать своему населению. Поэтому взять Бахмут – это политически очень важно для них", – заметил военный эксперт.

Гетьман ссылается на мнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который говорит, что освобождать города труднее, чем их оборонять. Поэтому Бахмут скорее превратился для нас не в политический вопрос, а в вопрос принципа. Украинские военные доказывают, что россияне не смогут взять Бахмут, что бы они ни делали.

Мне кажется, что россияне это уже поняли, и сейчас они будут придумывать, какой "жест доброй воли" будут делать дальше, почему они прекратят эти боевые действия у Бахмута.

– сообщил военный эксперт.

По непроверенной информации из источников Гетьмана, оккупанты уже фактически больше сосредоточились на атаке Соледара, чем Бахмута.

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