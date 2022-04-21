Россияне объявили мобилизацию мужчин на захваченной Херсонщине

Российские захватчики хотят бросить в бой мирных украинцев на временно захваченных территориях Херсона. Там начинают выискивать мужчин.

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, россияне начали принудительно мобилизовать мужчин, проживающих на оккупированной территории Херсонской области.

Важно Украина готовится к военному пути разблокирования Мариуполя, – Зеленский

Хотят сделать "перепись населения"

Кроме этого, кафиры планируют провести так называемую "перепись населения". Они запретили людям перемещаться между городами.

В период 2-10 мая – "перепись населения". Местным жителям запрещено любое перемещение между населенными пунктами, говорится в сообщении.

, российские кафиры хотят провести "референдум" по созданию псевдореспублики во временно оккупированной части Херсонской области. Его планируют сделать 1 мая.

Важно: можно ли сейчас деблокировать Мариуполь военным путем? – Денисенко