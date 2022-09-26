Завернули 8 автобусов: россияне на блокпостах объявили новые требования для перевозчиков

На блокпосте в Васильевке, через который люди выезжают с временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей в сободные населенные пункты, изменились правила выезда.

Перевозчикам нужны "лицензии"

Теперь оккупанты требуют у водителей-перевозчиков, которые в микроавтобусах вывозят людей на подконтрольную Украине территорию, специальные российские лицензии. Без них – не пропускают. Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья.

Обратите внимание Мужчинам из оккупированной Херсонской области рекомендуют немедленно уезжать: по какому маршруту

В то же время, людей, которые выезжают на собственных автомобилях, еще пропускают. Новое требование касается только перевозчиков.

Так, оккупанты завернули уже 8 автобусов с людьми, которые хотели выехать из оккупации. Они просто ждут на улице неизвестно чего, и ищут хоть какую-то возможность попасть в Запорожье.

То есть я так понимаю: до этой частичной мобилизации, которую они там затеяли у себя, недалеко и на наших территориях, к сожалению,

– предположил журналист.

Корреспондент 24 канала рассказал о ситуации в Запорожской области: смотрите видео

Россияне набирают "добровольцев" в Мелитополе

Ранее мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщал, что захватчики начали мобилизовать украинцев, а на том же блокпосте в Васильевке мужчин в возрасте от 18 до 35 лет отправляют обратно в Мелитополь. Выезжать на подконтрольную Украину территорию им не позволяют.

По словам Федорова, раздавать повестки и проводить "учет" начали еще несколько недель назад, а главный гауляйтер Мелитополя объявил о формировании добровольческого батальона, в который планируют набрать не менее 3 тысяч человек. Именно поэтому действующие власти города призывают мужчин искать какие-то пути и выезжать с оккупированных территорий.