Россия планирует объявить о "победе" в войне против Украины 24 февраля, – ГУР

Оккупанты готовят новую дезинформационную кампанию. Украинская разведка предупредила о намерениях россиян.

В Кремле приказали пропагандистам максимально воспользоваться восстановлением дипломатических отношений США и России для продвижения нужных ему нарративов. Речь идет о переговорах делегаций по войне в Украине в Саудовской Аравии, передает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

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Что задумал враг

В России планируют объявить о якобы "победе" в войне против Украины к знаковой дате – 24 февраля 2025 года, третьей годовщине начала полномасштабной войны. Более того, в указанных планах может звучать также и о "победе России над НАТО", поскольку долгое время российская пропаганда описывала войну против Украины как войну с Альянсом.

Одна из ключевых целей новых кремлёвских методичек для вражеской пропаганды – прикрыть статус изолированного цивилизованным миром агрессора и военного преступника маской якобы готовой к мирному урегулированию "конструктивной стороны конфликта",

– объяснили в ГУР.

Также спецслужбам приказали атаковать европейских партнеров Украины, которые наращивают поддержку нашего государства. Для таких стран Кремль применяет штамп "врагов мира".

В Центре противодействия дезинформации тоже предупредили об особом всплеске российской пропаганды. Там подчеркнули, что "в течение февраля – весны – лета 2025 года будет активная информационная война".

К слову, новая администрация США "заразилась" московской пропагандой и делает заявления в ее пользу. В частности, в ловушке россиян оказался и сам президент Дональд Трамп.

Ранее в Bloomberg писали о планах американского главы достичь прекращения огня к Пасхе, которую и римо-католики, и православные будут праздновать 20 апреля 2025 года. Тем временем Financial Times отмечал, что рассматривают также другую дату – 9 мая.

По мнению главы разведки Кирилла Буданова, боевые действия в Украине могут прекратиться в 2025 году. Глава ГУР отметил, что, хотя Киев и Москва имеют противоположные позиции, обе стороны стремятся к прекращению огня. Кроме того, генерал раскрыл намерения оккупантов поссорить Украину и Польшу.