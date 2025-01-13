Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Крымский ветер". Мониторинговая группа сообщества заметила разрыв в заграждении на спутниковых снимках.
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Разрыв в боновом заграждении возле Керченкского моста
Еще с мая прошлого года российские военные начали строить оборонительные сооружения вокруг Керченского моста. В октябре защиту моста усилили плавучими боновыми сооружениями.
Но 12 января в боновом заграждении, которое установлено вдоль моста, заметили разрыв со стороны Черного моря. Сообщается, что 11 января цепь была целостной.
Спутниковые снимки показали разрыв в боновом заграждении вдоль Керченского моста / Фото "Крымский ветер"
В сообществе также публиковали фото с Керчи, на которых видно несколько выброшенных на берег во время шторма бочек с боновых заграждений.
Бочки лежат на пляже на Аршинцевской косе, их никто не убирает. Ранее местное население разбирало их и забирало себе металл,
– говорится в сообщении.
На берег вынесло бочки из оборонительного сооружения / Фото "Крымский ветер"
Причина разрыва в боновом заграждении Керченского моста пока неизвестна.
Атака дронов на Крым
10 января во временно оккупированном Крыму сообщили, что полуостров массово атакуют беспилотники. Из-за этого россияне перекрыли Крымский мост. Российская армия подняла авиацию. Пропагандисты Кремля заявляли, что дроны сбивала ПВО. Целью беспилотников, вероятно, были военные объекты России.