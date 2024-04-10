Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник рассказал 24 Каналу, что это интересное ноу-хау россиян. Однако если "вторая армия мира" не способна поставить на броню ничего лучшего и более эффективного, чем вот такие танки, то это лишь подтверждает тот факт, что это начало конца.

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Башня внутри конструкции не поворачивается, она смотрит прямо вперед.



Бронированный танк россиян в Донецкой области / Скриншот с видео



Бронированный танк россиян / Скриншот из видео

Логика минимализма

Россияне идут по логике минимализма: выйти на рубежи поражения, нанести удар, отстрелять боекомплектами в пределах до 50 снарядов, если успевают, и вернуться обратно.

Однако у них сейчас есть даже проблемы со старой советской системой динамической защиты "Контакт". Та, которая призвана отражать прежде всего противотанковое ракетное управляемое вооружение,

– сказал Черник.

Российская техника: какая сейчас ситуация