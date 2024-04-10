Військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Петро Черник розповів 24 Каналу, що це цікаве ноу-хау росіян. Однак якщо "друга армія світу" не спроможна поставити на броню нічого кращого та ефективнішого, ніж отакі танки, то це лише підтверджує той факт, що це початок кінця.

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Башта всередині конструкції не повертається, вона дивиться прямо вперед.



Броньований танк росіян у Донецькій області / Скриншот з відео



Броньований танк росіян / Скриншот з відео

Логіка мінімалізму

Росіяни йдуть за логікою мінімалізму: вийти на рубежі ураження, завдати удару, відстріляти боєкомплектами у межах до 50 снарядів, якщо встигають, і повернутися назад.

Проте в них зараз є навіть проблеми зі старою радянською системою динамічного захисту "Контакт". Та, котра покликана відбивати насамперед протитанкове ракетне кероване озброєння,

– сказав Черник.

Російська техніка: яка зараз ситуація