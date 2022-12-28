В части регионов Украины – воздушная тревога: россияне обстреливают Харьков

28 декабря 2022, 09:08
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Утро 28 декабря началось с воздушной тревоги. А на Харьковщине не обошлось без вражеских обстрелов. Людей призывают оставаться в укрытиях гражданской защиты.

Воздушная тревога начала распространяться с восточных регионов. Случилось это примерно в 9:00.

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Воздушная тревога в Украине

По состоянию на 9:15 сирены взвыли в:

  • Луганской (длится с 4 апреля),
  • Донецкой,
  • Харьковской,
  • Запорожская,
  • Днепропетровской,
  • Полтавской,
  • Кировоградской,
  • Черкасской,
  • Киевской области и городе Киев.


Воздушные тревоги утром 28 декабря / Фото "єМапа"

В Харькове раздались взрывы

Утро 28 декабря в Харькове началось с обстрелов врага. Первые детали сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его данным, опасность угрожает жителям Харькова и области.

Между тем, в Офисе Президента также подтвердили обстрел Харькова. Вероятно, есть прилеты в Слободском районе Харькова. На данный момент данных о пострадавших нет. Подразделения ГСЧС выехали на место происшествия.

Угроза нового массированного удара по Украине: что известно

Последние несколько дней украинцев предупреждают, что враг может прибегнуть к удару на новогодние праздники. Точной даты, когда оккупанты могут нанести удар, пока нет.

  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что Украина находится в готовности к новым массированным обстрелам. Он добавил, что обстрел может произойти в любой момент.
  • А секретарь СНБО Алексей Данилов предположил, что российские оккупанты могут отложить массированный обстрел украинской инфраструктуры перед Новым годом из-за экономии ракет, но гарантии этому нет.
  • Спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк утром 28 декабря отметила, что оккупанты с большой вероятностью готовятся к новому массированному удару по Украине, однако погода на нашей стороне. Шторм, бушующий в море, не дает врагу вывести свои корабли.
Автор: Альона Захарова