Россияне обстреливают Херсон с левого берега: в городе – взрывы

Российские оккупанты днем 27 сентября обстреливают Херсон с левого берега. В городе раздаются взрывы.

Тревога на территории области пока не объявлена. В то же время людей просят немедленно перейти в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не поступит официальная информация, что угроза прошла. Пожалуйста, не пренебрегайте этим правилом. Оно спасает жизнь, напоминает 24 Канал.

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Роман Мрочко – начальник Херсонской ГВА – рассказал детали, что происходит в городе.

В Херсоне слышны взрывы. Армия России обстреливает город с временно оккупированного левого берега. Перейдите в более безопасные места! Берегите себя и своих близких,

– говорится в сообщении.

Кроме того, местным жителям напоминают, что следует доверять только информации из официальных источников. Враг ведет активную информационную войну и атакует Украину не только дронами и ракетами, но и отвратительными фейками.

Российские оккупанты регулярно совершают террористические атаки по Херсону. В частности, 26 сентября враг обстрелял город. В разных районах Херсона зафиксировали прилеты. Российские оккупанты будут вынуждены ответить за каждый удар по Украине.