Россияне обстреливают Херсон с левого берега: в городе – взрывы
Российские оккупанты днем 27 сентября обстреливают Херсон с левого берега. В городе раздаются взрывы.
Тревога на территории области пока не объявлена. В то же время людей просят немедленно перейти в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не поступит официальная информация, что угроза прошла. Пожалуйста, не пренебрегайте этим правилом. Оно спасает жизнь, напоминает 24 Канал.
Обратите внимание В Полтавской области прогремел взрыв на газопроводе: есть ли угроза населению
Роман Мрочко – начальник Херсонской ГВА – рассказал детали, что происходит в городе.
В Херсоне слышны взрывы. Армия России обстреливает город с временно оккупированного левого берега. Перейдите в более безопасные места! Берегите себя и своих близких,
– говорится в сообщении.
Российские оккупанты регулярно совершают террористические атаки по Херсону. В частности, 26 сентября враг обстрелял город. В разных районах Херсона зафиксировали прилеты. Российские оккупанты будут вынуждены ответить за каждый удар по Украине.