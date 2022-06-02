Россияне обстреляли 30 городов и сел на Востоке: погибли 5 человек, много раненых
Источник:Группировка Объединенных сил
Российские захватчики 2 июня снова били по населенным пунктам Луганщины и Донетчины. В результате вражеских обстрелов погибли 5 гражданских, а еще 7 – получили ранения.
Группировка Объединенных сил продолжает защищать наше государство от оккупантов в Донецком и Луганском направлениях. В то же время враги применяют разнообразное оружие, чтобы полностью уничтожить города и села.
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Россияне в сутки обстреляли 30 населенных пунктов на Востоке
Вдоль всей полосы обороны россияне используют боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию огромных калибров, танки и минометы разных систем. Кроме того, они наносят ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры и мирным жилым кварталам.
Оккупанты обстреляли ориентировочно 30 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. В результате разрушились и повредились 52 гражданских объекта, в частности:
- 42 жилых дома,
- 2 завода,
- админпомещение и автомобильная техника нескольких государственных пожарно-спасательных частей,
- ангар.
В результате вражеских обстрелов погибли 5 мирных жителей, а еще 7 гражданских получили ранения.
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В Донецкой области захватчики убили 3 человека
Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко подчеркнул , что Россия продолжает убивать украинцев в Донецкой области. За 2 июня кафиры убили 3 мирных жителей:
- 2 гражданских – в Авдеевке;
- 1 – в Старом Караване.
Еще 9 человек получили ранения. В то же время в Мариуполе и Волновахе невозможно установить точное количество жертв захватчиков. Кириленко подытожил, что каждого военного преступника обязательно накажут.
Всего россияне убили 464 гражданских в Донецкой области / Фото Павла Кириленко
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Кратко об обстрелах кафиров на Востоке
- Российские военные 31 мая нанесли ракетный удар по Славянску . В результате этой атаки погибли 3 человека. Кириленко рассказал, что еще шесть гражданских получили ранения.
- Ракета россиян повредила школу, а также не менее 7 многоэтажек. Глава Донецкой ОВА подчеркнул, что этот авиаудар – это очередное преступление российских оккупационных войск, жертвой которого в очередной раз стали именно гражданские.
- За день до этого в результате боевых действий аммиакопровод "Тольятти – Одесса" получил повреждения . Однако спасателям удалось локализовать возможную угрозу.
- Позже Кириленко рассказал, что утечка аммиака была незначительной. Однако облако с газом передвигалось от села Травневое до самого Бахмута. Максимальный радиус поражения составлял 4 километра, а затем сократился до 2 километров.