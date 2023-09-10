Россияне обстреляли авто иностранных волонтеров в Донецкой области: есть жертвы и раненые

Российские военные обстреляли авто волонтеров Road2Relief в районе Временного Яра Донецкой области. К сожалению, не обошлось без жертв и раненых.

В организации рассказали, что около 10 часов утра 10 сентября четверо членов команды Road to Relief ("Дороги помощи") выехали из Славянска в село Ивановское в направлении Бахмута. В частности, чтобы оценить потребности мирных жителей. Впрочем, в районе Часового Яра оккупанты обстреляли машину.

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Что известно об обстреле волонтеров

По дороге, проехав Часов Яр, их машину обстреляли россияне. От прямого удара автомобиль опрокинулся и загорелся,

– отметили в организации.

Добавили, что в автомобиле находился немецкий медицинский волонтер Рубен Мавик, шведский волонтер Йохан Матиас Тир, канадский Энтони "Тонко" Игнат, а еще испанская волонтер и руководитель Road to Relief Эмма Игуаль.

Рубен и Йохан получили тяжелые осколочные ранения и ожоги, но сейчас их состояние стабильное, они в отдельных больницах вдали от места происшествия. Было подтверждено, что Тонко погиб, и его тело было изъято, тогда как текущее состояние Эммы до сих пор неизвестно,

– утром рассказали в Road to Relief.

Отметим, что позже в AP повідомили, что гибель Эммы Игуаль испанским СМИ подтвердили в МИДе. В частности, исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес сообщил, что власти в Мадриде получили "устное подтверждение смерти".

Добавим, что в Road to Relief пока не подтверждали эту информацию.

Справка. Road to Relief – это гуманитарная общественная организация, созданная в марте 2022 года и зарегистрированная в Украине с целью помощи гражданскому населению, наиболее пострадавшему от российского вторжения. Ее волонтеры работают, в частности, в Донецкой области.

Организация занимается эвакуацией мирного населения, доставкой гуманитарной помощи, оказанием медицинской помощи, спасением животных, воссоединением семей и уходом за пожилыми людьми.

В результате обстрела Херсона пострадал норвежский волонтер

Заметим, что 3 августа оккупанты в очередной раз обстреляли центр Херсона. Россияне ударили по городу из артиллерии. В результате обстрела пострадал волонтер, приехавший из Норвегии. Ему предоставили необходимую помощь и госпитализировали в местную больницу.