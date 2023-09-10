В організації розповіли, що близько 10 години ранку 10 вересня четверо членів команди Road to Relief ("Дороги допомоги") виїхали зі Слов'янська до села Іванівське, що в напрямку Бахмута. Зокрема, аби оцінити потреби мирних жителів. Втім, у районі Часового Яру окупанти обстріляли машину.
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Що відомо про обстріл волонтерів
По дорозі, проїхавши Часів Яр, їхню машину обстріляли росіяни. Від прямого удару автомобіль перекинувся та загорівся,
– зазначили в організації.
Додали, що в авто перебував німецький медичний волонтер Рубен Мавік, шведський волонтер Йохан Матіас Тир, канадський Ентоні "Тонко" Ігнат, а ще іспанська волонтерка й керівниця Road to Relief Емма Ігуаль.
Рубен і Йохан отримали важкі осколкові поранення й опіки, але зараз їхній стан стабільний, вони в окремих лікарнях далеко від місця події. Було підтверджено, що Тонко загинув, і його тіло було вилучено, тоді як поточний стан Емми досі невідомий,
– вранці розповіли в Road to Relief.
Зауважимо, що згодом в AP зазначили, що загибель Емми Ігуаль іспанським ЗМІ підтвердили в МЗС. Зокрема, виконувач обов'язків міністра закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес повідомив, що влада в Мадриді отримала "усне підтвердження смерті".
Додамо, у Road to Relief поки що не підтверджували цю інформацію.
Внаслідок обстрілу Херсона постраждав норвезький волонтер
Зауважимо, що 3 серпня окупанти вкотре обстріляли центр Херсона. Росіяни вгатили по місту з артилерії. Внаслідок обстрілу постраждав волонтер, який приїхав з Норвегії. Йому надали необхідну допомогу та госпіталізували до місцевої лікарні.