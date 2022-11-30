Ударили по центру города: Молчанов рассказал о последствиях обстрела Херсона

Россия продолжает терроризировать деоккупированную территорию Херсонской области. Утром 30 ноября российские захватчики обстреляли освобожденный Херсон.

Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, россияне ударили по центру города.

Читайте также Если не открываешь – могли выбить дверь, – жительница Херсона о "референдумах"

Россияне обстреляли центр Херсона

В результате вражеской атаки были повреждены несколько жилых домов и медицинские учреждения. В частности, частично была разрушена многоэтажка, на первом этаже которой расположена детская стоматологическая клиника в Херсоне.

Кроме этого жилого здания, также повреждено здание художественного музея имени Алексея Шовкуненко, которое ранее ограбили россияне. Там рядом расположены еще несколько исторических построек. Это, пожалуй, лучшие с архитектурной точки зрения здания Херсона,

– рассказал Молчанов.

Как сообщили в Херсонской ОВА, в результате российской атаки погибла 70-летняя жительница Херсона, находившаяся в собственной квартире. Еще один человек получил ранения на улице – российские снаряды падали на дорогу. Мужчине оказали необходимую медицинскую помощь.

Оккупанты ударили по центру Херсона / Фото Херсонской ОВА

Интенсивность обстрелов Херсона снизилась

По словам херсонского активиста, в последние дни интенсивность обстрелов областного центра ощутимо снизилась. Это связано с тем, что украинские военные точными ударами артиллерии уничтожили несколько складов боеприпасов врага на левобережье Херсонской области.

Несмотря на это, россияне, к сожалению, все же нашли возможность испортить жизнь херсонцам, а некоторым – и прервать,

– добавил Молчанов.

Что происходит в Херсонской области: последние новости

В поселке Правдино Херсонской области обнаружили новое массовое захоронение людей. В общей могиле обнаружили тела 6 мужчин. Недалеко от этого места похоронили тела еще двух человек, в частности – молодой женщины. Тела обнаружили со связанными руками и завязанными глазами. Людей расстреливали с близкого расстояния в затылок.

На освобожденной от оккупантов территории Херсонской области возобновляют электроснабжение. Несмотря на обстрелы россиян, энергетики уже снабдили светом половину Херсона.

В Херсонской области ВСУ продолжают вести борьбу с захватчиками. Тактика ВСУ по освобождению левобережья заключается в истощении российской военной инфраструктуры ударами высокоточной системы вооружения, а дальше – развертывания контрнаступления на левом берегу – на суше.

Обратите внимание – Обстрелы Украины 30 ноября: смотрите видео