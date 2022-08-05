Били из "Градов", "Ураганов" и направили ракету X-59: россияне ночью атаковали Днепропетровщину

россияне били из "Ураганов" и ствольной артиллерии по Криворожскому району Днепропетровщины. На Мировскую общину враг направил ракету X-59, а по Никополю дважды стрелял из "Градов", выпустив 40 снарядов.

О последствиях обстрелов сообщил глава ОГА Днепропетровщины Валентин Резниченко. Взрывы начались 01:45.

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Ночь постоянных обстрелов. Российская армия накрыла огнем два района – Никопольский и Криворожский. Били из разного оружия,

– отметил Валентин Резниченко.

По Никополю враг выпустил 40 снарядов из "Градов"

В Никополе повреждены до 10 частных домов и хозяйственных построек. Начался пожар на местном предприятии – уничтожен автобус и несколько автомобилей. Жертв нет

На Мировскую общину враг направил ракету X-59. Есть разрушенное жилье, выведенный из строя газовод. Предварительно, без пострадавших.

По Криворожскому району россияне ударили из "Ураганов" и ствольной артиллерии. Под вражеский огонь попали Карповская и Зеленодольская общины.

Последствия обстрела Днепропетровщины / Фото телеграм Валентина Резниченко

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукащук также отреагировал на атаку по области, заметив, что российская армия снова испытывала на крепость Никопольский район.

Как следствие – в городе произошло два пожара, один пассажирский автобус сгорел. Повреждены 5 жилых домов, несколько хозяйственных построек и легковой автомобиль,

– говорится в сообщении чиновника.

Лукащук также сообщил детали "прилета" крылатой ракеты в Мировскую общину: "взрывной волной в школе и соседних домах выбило стекла, двери. Поврежден газопровод". По предварительным данным, никто не пострадал.

россияне ведут террор

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в эфире телемарафона сообщил, что, несмотря на то, что ситуация напряженная, она под контролем Вооруженных сил Украины.

Россияне продолжают обстреливать линию столкновения. Сегодня ночью были обстреляны Карповская, Зеленодольская общины. По Никополю враг выпустил 40 реактивных снарядов "Град" – попадание в промышленные предприятия. Спасатели всю ночь тушили пожар. По отдельным общинам были прилеты ракет. Повреждены гражданские объекты. То есть, россияне просто ведут террор,

– отметил Вилкул.

Минувшей ночью россияне тоже мощно обстреливали Днепропетровщину – Никопольский и Криворожский районы, били из "Градов" и "Ураганов" соответственно. Никополь из "Градов" россияне обстреливают регулярно.

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