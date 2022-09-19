Россияне снова устраивают провокации и обстреливают оккупированный Донецк: пишут о 13 погибших
Захватчики 19 сентября снова обстреливают оккупированный Донецк. Очевидно, что в привычных традициях будут винить ВСУ.
Под обстрелы попала площадь Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе. Об этом 24 каналу рассказали местные жители.
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Много погибших
По предварительной информации, погибли 13 человек. Число раненых уточняют, пишет "Суспільне".
Оккупационная "администрация" Донецка обвиняет украинских военных в обстреле. Заявили, что из населенного пункта Нетайлово в 12.23 в сторону Куйбышевского района выпустили 9 снарядов.
Представитель Одесской военной областной администрации Сергей Братчук обнародовал кадры с места происшествия. Он отметил, что на месте кровавого преступления россиян уже трудятся пропагандистские СМИ.
Россияне снова обстреляли Донецк: видео
Зачем россия обстреливает Донецк
Россияне активно обстреливали Донецк летом. К примеру, 5 июня захватчики цинично атаковали город со стороны Макеевки. Всё это сделали для того, чтобы обвинить Украину в гибели мирных жителей. Россияне стреляли из самоходных орудий "Пион" и реактивных систем залпового огня "Град", а пропаганда рассказывала, мол, "ВСУ били из американского оружия".
6 августа оккупанты даже "спалились", ведь снаряд прилетел в дом со стороны захватчиков.
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