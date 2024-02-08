Россияне массированно атаковали Селидово: есть погибшие и пострадавшие, среди которых – ребенок

В ночь на 8 февраля россияне в очередной раз обстреляли Донецкую область. Говорится об атаке на город Селидово Покровского района. Известно, что в результате удара есть погибший и пострадавшие.

Россияне атаковали город около 00:30. Есть информация о 1 погибшем. Еще 7 человек пострадали.

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Какие последствия обстрела

Под огнем оккупантов в очередной раз оказалась жилая застройка, где рядом с частным сектором находятся многоквартирные дома.

По местам попаданий вражеских ракет, тип которых сейчас выясняется, повреждено несколько жилых домов и учебных заведений, часть из них уничтожена.

Россияне семь раз обстреляли город – повредили 7 многоэтажек, 3 частных дома, 3 учебных заведения и админздание. Кроме того, пострадали 8 автомобилей,

– говорится в сообщении Вадима Филашкина.

Детали относительно масштабов нанесенного ущерба еще устанавливают. Известно, что во время ликвидации последствий ночного обстрела спасатели из-под завалов спасли 3 человек.

На месте частично разрушенного 3-этажного жилого дома спасателями из-под завалов спасено 2-х человек. Это женщина 1963 года рождения и мужчина 1986 года рождения,

– отметили в ГСЧС.

В частности, с одной из поврежденных квартир эвакуированы 5 человек, среди которых – 6-летний мальчик. Из-под завалов частного жилого дома спасателями также спасена еще одна женщина.

Они доставлены в больницу с минно-взрывными травмами и ушибами. У ребенка, к тому же диагностирована резаная рана головы.

В результате атаки россиян на мирный город, к сожалению, погибла 50-летняя женщина, которая работала сторожем и находилась в служебном помещении. Ее тело деблокировали из-под завалов разрушенного административного здания.

Ликвидация последствий атаки по городу / Фото ГСЧС

В целом спасатели ликвидировали по меньшей мере два пожара.

Ночью оккупанты атаковали не только Селидово: основное