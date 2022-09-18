Россияне ударили "Градами" по центру Очакова: гражданские получили тяжелые ранения

На 18 сентября ситуация на Юге Украины остается напряженной, сложной, но контролируемой. О панике россиян и их обстрелах подробнее рассказали в ОК "Юг".

Так, в течение ночи враг вел ракетно-артиллерийские и минометные обстрелы позиций украинских войск, а также атаковал ударными вертолетами. Под обстрелами оказались Николаев, Очаков и Никопольский район.

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В результате обстрелов много разрушений

Как отметили в ОК "Юг", оккупанты беспощадно разрушали наши города. Так, в центре Очакова они попали двумя снарядами тяжелой ствольной артиллерии 152 калибра и двумя реактивными снарядами системы "Град". В результате удара уничтожили несколько частных жилых домов, а два гражданских лица получили тяжелые ранения.

В Николаеве ударили по жилому району из реактивных систем залпового огня "Смерч". Враг попал в гаражные кооперативы и повредил больницу. Однако, к счастью, пострадавших нет.

В Никопольском районе оккупанты также применили снаряды тяжелой ствольной артиллерии и реактивные снаряды системы "Град". В результате обстрелов ранили 3 человека и повредили:

магазины,

админздания местных учреждений,

объекты социальной инфраструктуры,

более трех десятков многоквартирных и частных домов,

хозяйственные сооружения,

автомобили,

линию электропередач,

газопровод.

Будьте внимательны и сознательны, не пренебрегайте правилами безопасности, тщательно проверяйте информацию, относитесь к ней критически, а к ограничениям в рамках военного положения – с пониманием. Соблюдайте установленный порядок и алгоритмы действий по сигналам тревог. Сохраняйте спокойствие и выдержку!

– напомнили о правилах безопасности в командовании.

Без ответа Вооруженных Сил Украины все эти преступления не остались. Так, в ОК "Юг" отметили, что ракетно-артиллерийские подразделения Украины "минуснули":

19 оккупантов,

самоходную гаубицу "Мста-С",

5 танков,

3 единицы другой бронированной техники,

в районе Благодатного – полевой склад вражеских боеприпасов.

Детальнее о ситуации на Юге по состоянию на 18 сентября смотрите в видео

Успешное контрнаступление Украины заставляет врага нервничать

На освобожденных от оккупантов территориях армия Украины продолжает закрепляться и давить на россиян, из-за чего они вынуждены перегруппировать войска на отдельных направлениях, искать способы подтянуть резервы и вести воздушную разведку. Также в ОК "Юг" заметили, что из-за успехов ВСУ враг:

усиливает проверки и ищет в оккупированных населенных пунктах не только "укронацистов", но и своих дезертиров,

продолжает террор гражданской инфраструктуры,

оказывает морально-психологическое давление на население прифронтовых и тыловых районов.

Оккупанты придумывают и новые способы обвинить Украину в зверствах. Так, по данным командования, они открывают стрельбу на улицах Херсона и других населенных пунктов, а затем выдают ее за контрдиверсионные меры, пытаясь обвинить Вооруженные Силы Украины в бездумных уличных боях среди мирного населения.

При этом россияне обстреливают дома мирных жителей, объекты гражданской и критической инфраструктуры, чем нарушают нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи войны.

Что происходит на Юге Украины: последние новости

Российские оккупанты по состоянию на 18 сентября уступают свои позиции на Юге Украины, хоть на что-то надеются и пытаются улучшить свое положение. Так, россияне при поддержке танков пытались провести штурмовые действия, однако не имели никакого успеха. Вместо этого оккупанты потеряли две боевые машины десанта, а также треть живой силы.

Также нв течение суток украинская авиация нанесла 3 удара по врагу и уничтожила 2 беспилотных летательных разведчика оперативно-тактического уровня. Всего ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 320 огневых задач.

Также ВСУ успешно уничтожают логистические пути оккупантов. Так, 17 сентября они уничтожили все переправы через Днепр Херсонской области.

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