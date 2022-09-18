Россияне ударили "Градами" по центру Очакова: гражданские получили тяжелые ранения
Источник:ОК "Юг"
На 18 сентября ситуация на Юге Украины остается напряженной, сложной, но контролируемой. О панике россиян и их обстрелах подробнее рассказали в ОК "Юг".
Так, в течение ночи враг вел ракетно-артиллерийские и минометные обстрелы позиций украинских войск, а также атаковал ударными вертолетами. Под обстрелами оказались Николаев, Очаков и Никопольский район.
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В результате обстрелов много разрушений
Как отметили в ОК "Юг", оккупанты беспощадно разрушали наши города. Так, в центре Очакова они попали двумя снарядами тяжелой ствольной артиллерии 152 калибра и двумя реактивными снарядами системы "Град". В результате удара уничтожили несколько частных жилых домов, а два гражданских лица получили тяжелые ранения.
В Николаеве ударили по жилому району из реактивных систем залпового огня "Смерч". Враг попал в гаражные кооперативы и повредил больницу. Однако, к счастью, пострадавших нет.
В Никопольском районе оккупанты также применили снаряды тяжелой ствольной артиллерии и реактивные снаряды системы "Град". В результате обстрелов ранили 3 человека и повредили:
- магазины,
- админздания местных учреждений,
- объекты социальной инфраструктуры,
- более трех десятков многоквартирных и частных домов,
- хозяйственные сооружения,
- автомобили,
- линию электропередач,
- газопровод.
Будьте внимательны и сознательны, не пренебрегайте правилами безопасности, тщательно проверяйте информацию, относитесь к ней критически, а к ограничениям в рамках военного положения – с пониманием. Соблюдайте установленный порядок и алгоритмы действий по сигналам тревог. Сохраняйте спокойствие и выдержку!
– напомнили о правилах безопасности в командовании.
Без ответа Вооруженных Сил Украины все эти преступления не остались. Так, в ОК "Юг" отметили, что ракетно-артиллерийские подразделения Украины "минуснули":
- 19 оккупантов,
- самоходную гаубицу "Мста-С",
- 5 танков,
- 3 единицы другой бронированной техники,
- в районе Благодатного – полевой склад вражеских боеприпасов.
Детальнее о ситуации на Юге по состоянию на 18 сентября смотрите в видео
Успешное контрнаступление Украины заставляет врага нервничать
На освобожденных от оккупантов территориях армия Украины продолжает закрепляться и давить на россиян, из-за чего они вынуждены перегруппировать войска на отдельных направлениях, искать способы подтянуть резервы и вести воздушную разведку. Также в ОК "Юг" заметили, что из-за успехов ВСУ враг:
- усиливает проверки и ищет в оккупированных населенных пунктах не только "укронацистов", но и своих дезертиров,
- продолжает террор гражданской инфраструктуры,
- оказывает морально-психологическое давление на население прифронтовых и тыловых районов.
Оккупанты придумывают и новые способы обвинить Украину в зверствах. Так, по данным командования, они открывают стрельбу на улицах Херсона и других населенных пунктов, а затем выдают ее за контрдиверсионные меры, пытаясь обвинить Вооруженные Силы Украины в бездумных уличных боях среди мирного населения.
При этом россияне обстреливают дома мирных жителей, объекты гражданской и критической инфраструктуры, чем нарушают нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи войны.
Что происходит на Юге Украины: последние новости
- Российские оккупанты по состоянию на 18 сентября уступают свои позиции на Юге Украины, хоть на что-то надеются и пытаются улучшить свое положение. Так, россияне при поддержке танков пытались провести штурмовые действия, однако не имели никакого успеха. Вместо этого оккупанты потеряли две боевые машины десанта, а также треть живой силы.
- Также нв течение суток украинская авиация нанесла 3 удара по врагу и уничтожила 2 беспилотных летательных разведчика оперативно-тактического уровня. Всего ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 320 огневых задач.
- Также ВСУ успешно уничтожают логистические пути оккупантов. Так, 17 сентября они уничтожили все переправы через Днепр Херсонской области.