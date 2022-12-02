Попали в многоэтажку: россияне обстреляли Харьковщину
2 декабря 2022 , 02:11Читати новину українською
Источник:Общественное
Поздним вечером 1 декабря оккупанты обстреляли Чугуевский район. Пострадал человек в Клугино-Башкировке.
Информацию об обстреле подтвердил представитель областного управления ГСЧС Евгений Василенко. По его словам, ракета ударила по пятиэтажному дому.
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Последствия обстрела
Ракета частично разрушила квартиру на последнем этаже здания. Пока известно об одной раненой женщине. Она самостоятельно обратилась за медицинской помощью.
На месте попадания не произошло пожара. Спасатели осматривают разрушенные дома.
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