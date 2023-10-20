Враг обстрелял жилые кварталы Херсона: загорелся жилой дом

Российские оккупанты продолжают наносить террористические удары по мирным украинским городам. Вечером 20 октября враг в который раз атаковал Херсон.

Роман Мрочко – начальник Херсонской МВА – рассказал детали. Сначала около 18:40 он сообщил, что российские захватчики раз атакуют город с левого берега, который – временно под оккупацией.

Обратите внимание Из-под завалов в Запорожье спасли кота: его хозяев убила российская ракета

В результате очередного обстрела Херсона со стороны российских оккупационных войск в Корабельном районе возник пожар! Враг обстрелял жилые кварталы. Загорелся дом,

– говорится в сообщении.

Пожар уже удалось погасить. К счастью, данных о погибших или пострадавших нет.

Оккупанты ударили по Кривому Рогу

Вечером 20 октября российские оккупанты также атаковали Кривой Рог. К несчастью, уже известно о жертве. Погиб 60-летний мужчина.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибшего.

"Очередной теракт российской армии против мирных людей. Враг попал ракетой по дачному кооперативу в Кривом Роге. Погиб 60-летний мужчина. Искренние соболезнования родным", - говорится в сообщении.

Кроме того, есть пострадавшая. 57-летнюю женщину госпитализировали с осколочными ранениями. Ее состояние оценивают как тяжелое.