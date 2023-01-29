Жилые кварталы Херсона – под массированным обстрелом: россияне ударили по больнице
Российские захватчики терроризируют деоккупированный Херсон. 29 января город оказался под массированным ударом врага.
Как сообщили в Херсонской ОВА, враг бил по жилым кварталам города.
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В Министерстве здравоохранения сообщили, что враг обстрелял областную клиническую больницу Херсона. В результате была ранена медсестра.
Херсонцы, пройдите в ближайшее укрытие или оставайтесь дома, пользуясь правилом двух стен, и ни в коем случае не оставайтесь на улице,
– призывали в ОВА.
В Херсонском горсовете сообщили, что первые обстрелы Херсона российскими войсками произошли около полуночи.
"В результате попадания было повреждено коммунальное предприятие и 16 единиц техники, в том числе эвакуационный транспорт, которым обеспечивались жители города. Второй этап залпов врага по городу начался около 13:00", – отметили в горсовете.
В общей сложности по состоянию на 14:00 враг совершил 7 обстрелов. Попадания были в:
- складские помещения,
- больницу,
- автостанцию,
- школьная площадка,
Также в городе повреждены здания и транспортные средства.
Россияне обстреляли Херсон / Фото Юрия Соболевского
Есть много пострадавших
По состоянию на 15.00 известно о многих пострадавших: раненых и погибших. В горсовете уточнили, что есть информация о 1 погибшей и 2 раненых, но она пока уточняется.
Заметим, что раньше в Херсоне в результате российского обстрела пострадала целая семья. 5-летняя Алиса получила многочисленные ранения, когда в ее детскую комнату попала вражеская ракета. К сожалению, ребенок потерял зрение на один глаз. Ее жизнь спасают врачи в "Охматдете".
Херсон находится под регулярным обстрелом врага
- Российские оккупанты не прекращают обстреливать Херсон. 19 января центр города снова оказался под атакой захватчиков. Они обстреляли жилые дома.
- А в течение 20 января российские боевики совершили 36 обстрелов территории Херсонской области. Сам Херсон русские оккупанты обстреляли 11 раз. Вели огонь по жилым кварталам города. Тогда 4 жителя Херсонщины получили ранения разной степени тяжести. Два человека взорвались на российской мине, в том числе 16-летний парень. Двое ранены из-за ударов российской армии, среди них парень 15 лет.
- 21 января во Львовскую область привезли больных из Херсона. Это самая массовая медицинская эвакуация с начала войны. Чтобы забрать всех людей, было привлечено 26 скорых карет.