Россия утром обстреляла Херсон: под удар попали коммунальщики

29 сентября 2023, 10:18
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Источник:

Александр Прокудин

Утром 29 сентября российские захватчики в очередной раз обстреляли Херсон. Под удар попали работники коммунального предприятия.

Люди наводили порядок в центральной части Херсона. Сейчас они находятся в больнице.

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29 сентября под удар попали работники коммунального предприятия, убиравшиеся в центральной части Херсона. Оба – сейчас в больнице. У 24-летнего мужчины тяжелые травмы конечностей. У его коллеги 68 лет, диагностировали ранение глаза и контузию.

В ОВА уточнили, что два раненых человека – работники КП "Парки Херсона".

Также в результате обстрелов поврежден автомобиль коммунальщиков, в окрестных домах – выбило окна.

Последствия вражеских обстрелов / фото ОВА, прокуратуры

Правоохранители уже приступили к расследованию. Проводятся первоочередные меры по фиксированию преступления, совершаемого армией России.

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Какая ситуация в Херсонской области сегодня

  • За минувшие сутки противник совершил 96 обстрелов, выпустив 671 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, АГС, СПГ, авиации и БПЛА
  • По городу Херсон враг выпустил 45 снарядов.
  • Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию парка в Бериславском районе.
  • Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 5 – получили ранения.
  • 28 сентября россияне обстреляли Херсон из артиллерии. Известно о трех погибших женщинах.
  • Также в Ромашковом Белозерской общины российскими обстрелами повреждено коммуникации. В населенном пункте уже возобновлено газоснабжение. Сейчас энергетики чинят сети электропитания. Как только их отремонтируют, в селе появится водоснабжение.
Автор: Софія Ропан