Россия утром обстреляла Херсон: под удар попали коммунальщики

Утром 29 сентября российские захватчики в очередной раз обстреляли Херсон. Под удар попали работники коммунального предприятия.

Люди наводили порядок в центральной части Херсона. Сейчас они находятся в больнице.

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29 сентября под удар попали работники коммунального предприятия, убиравшиеся в центральной части Херсона. Оба – сейчас в больнице. У 24-летнего мужчины тяжелые травмы конечностей. У его коллеги 68 лет, диагностировали ранение глаза и контузию.

В ОВА уточнили, что два раненых человека – работники КП "Парки Херсона".

Также в результате обстрелов поврежден автомобиль коммунальщиков, в окрестных домах – выбило окна.

Последствия вражеских обстрелов / фото ОВА, прокуратуры

Правоохранители уже приступили к расследованию. Проводятся первоочередные меры по фиксированию преступления, совершаемого армией России.

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