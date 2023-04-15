"Мне теперь только в армию": во время обстрела Херсона погибла семья спортивного врача

Во время обстрела Херсона в преддверии Пасхи погибла семья спортивного врача Владимира Дудки. Его жена и дочь получили несовместимые с жизнью травмы.

Враг коварно обстрелял Таврический микрорайон города в канун Пасхи, 15 апреля. Один из артиллерийских снарядов попал вблизи образовательного учреждения.

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Спортивный врач потерял семью

Погибшие 48-летняя и 28-летняя женщины получили смертельные ранения, от которых скончались на месте инцидента. Как выяснилось, это были жена и дочь спортивного врача и физиотерапевта Владимира Дудки.

Мужчина всю жизнь работал в футбольных клубах. Среди них такие, как МФК "Кристалл", Херсон, "Таврия", Симферополь, "Энергия" Новая Каховка и другие. В местной футбольной ассоциации выразили соболезнования Владимиру.

Весь коллектив Херсонской областной ассоциации футбола выражает искренние соболезнования Владимиру, родственникам, близким и друзьям погибших. Испытываем скорбь вместе с вами. Вечная и светлая память,

– заявили в ассоциации.

Кроме того, в организации окажут финансовую помощь потерявшему свою семью Владимиру Дудке. Помочь призывали и всех небезразличных.

Владимир Дудка заявил, что после такой потери пойдут в ряды ВСУ, чтобы уничтожать врага. Об этом сообщил начальник прессслужбы Сил обороны Херсона. Дмитрий Плетенчук.

"Нет более мотивированных солдат, чем те, кто все потерял. Сегодня стало на одного такого больше", - написал он.

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