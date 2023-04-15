"Мне теперь только в армию": во время обстрела Херсона погибла семья спортивного врача
Источник:Херсонская областная ассоциация футбола
Во время обстрела Херсона в преддверии Пасхи погибла семья спортивного врача Владимира Дудки. Его жена и дочь получили несовместимые с жизнью травмы.
Враг коварно обстрелял Таврический микрорайон города в канун Пасхи, 15 апреля. Один из артиллерийских снарядов попал вблизи образовательного учреждения.
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Спортивный врач потерял семью
Погибшие 48-летняя и 28-летняя женщины получили смертельные ранения, от которых скончались на месте инцидента. Как выяснилось, это были жена и дочь спортивного врача и физиотерапевта Владимира Дудки.
Мужчина всю жизнь работал в футбольных клубах. Среди них такие, как МФК "Кристалл", Херсон, "Таврия", Симферополь, "Энергия" Новая Каховка и другие. В местной футбольной ассоциации выразили соболезнования Владимиру.
Весь коллектив Херсонской областной ассоциации футбола выражает искренние соболезнования Владимиру, родственникам, близким и друзьям погибших. Испытываем скорбь вместе с вами. Вечная и светлая память,
– заявили в ассоциации.
Кроме того, в организации окажут финансовую помощь потерявшему свою семью Владимиру Дудке. Помочь призывали и всех небезразличных.
Владимир Дудка заявил, что после такой потери пойдут в ряды ВСУ, чтобы уничтожать врага. Об этом сообщил начальник прессслужбы Сил обороны Херсона. Дмитрий Плетенчук.
"Нет более мотивированных солдат, чем те, кто все потерял. Сегодня стало на одного такого больше", - написал он.
Оккупанты ежедневно обстреливают Херсонскую область
- Россияне обстреляли сотрудников полиции в Херсоне. Инцидент произошел 15 апреля. С помощью беспилотника оккупанты атаковали служебный автомобиль правоохранителей. Полицейские получили ранения и были госпитализированы.
- Только за минувшие сутки, 14 апреля, россияне выпустили почти 450 снарядов по Херсонской области, в результате чего получили ранения 8 человек. Из-за обстрелов пострадала критическая инфраструктура, и в некоторых населенных пунктах исчезла электроэнергия.
- Накануне, 13 апреля, от артиллерийских обстрелов погиб еще один херсонец. Враг атаковал парк в Днепровском районе города. От полученных ран мужчина скончался на месте обстрела.