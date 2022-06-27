Россияне обстреляли из "Ураганов" набиравших воду жителей Лисичанска: 8 человек погибли
Источник:телеграм Сергея Гайдая
Российские оккупанты 27 июня обстреляли мирных жителей Лисичанска, которые набирали воду. К сожалению, жертвами захватчиков стали 8 человек.
О трагедии сообщил Сергей Гайдай – глава Луганской ОВА. Он заявил, что россияне обстреляли мирных жителей Лисичанска, когда те набирали воду от подвезенной цистерны.
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Оккупанты ударили по людям с РСЗО "Ураган".
Сегодня в Лисичанске, когда мирное население набирало воду от подвезенной цистерны, россияне попали по толпе из РСЗО "Ураган",
– заявил Гайдай.
Жертвами обстрелов стали 8 человек. Среди погибших – парень 2007 года рождения.
По словам главы Луганской ОВА, 21 человек был доставлен в больницу. Среди раненых – парень 2008 года рождения. В Лисичанске после получения медицинской помощи осталось 5 человек. Кроме того, 16 пострадавших эвакуировали в больницы, расположенные в других регионах.
Россияне обстреляли из "Ураганов" жителей Лисичанска: смотрите видео 18+Редакция 24 канала выражает соболезнования близким погибших.
Россияне уничтожают мирное население Украины
- По состоянию на 21:56 27 мая сообщили, что количество жертв в результате ракетного удара по Кременчугу возросло до 13 человек. Кроме того, известно о 59 пострадавших.
- Также возросло число погибших в результате обстрелов Харькова. Олег Синегубов – глава Харьковской ОВА – сообщил о 5 погибших. Известно о по меньшей мере 22 пострадавших.
Потери врага
Украинские защитники и защитницы продолжают защищать родную землю от российских захватчиков. По состоянию на 27 июня известно о 35 тысячах ликвидированных оккупантов. Также удалось уничтожить:
- танков – 1552 единиц;
- боевых бронированных машин – 3687 единиц;
- артиллерийских систем – 771 единица;
- реактивных систем залпового огня – 243 единицы;
- средств ПВО – 101 единица;
- самолетов – 217 единиц;
- вертолетов – 184 единицы;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 636 единиц;
- крылатых ракет – 139 единиц;
- кораблей/катеров – 14 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2575 единиц;
- специальной техники – 60 единиц.
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