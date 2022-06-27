Россияне обстреляли из "Ураганов" набиравших воду жителей Лисичанска: 8 человек погибли

Российские оккупанты 27 июня обстреляли мирных жителей Лисичанска, которые набирали воду. К сожалению, жертвами захватчиков стали 8 человек.

О трагедии сообщил Сергей Гайдай – глава Луганской ОВА. Он заявил, что россияне обстреляли мирных жителей Лисичанска, когда те набирали воду от подвезенной цистерны.

Заметьте В результате удара по Кременчугу погибли по меньшей мере 13 человек

Оккупанты ударили по людям с РСЗО "Ураган".

Сегодня в Лисичанске, когда мирное население набирало воду от подвезенной цистерны, россияне попали по толпе из РСЗО "Ураган",

– заявил Гайдай.

Жертвами обстрелов стали 8 человек. Среди погибших – парень 2007 года рождения.

По словам главы Луганской ОВА, 21 человек был доставлен в больницу. Среди раненых – парень 2008 года рождения. В Лисичанске после получения медицинской помощи осталось 5 человек. Кроме того, 16 пострадавших эвакуировали в больницы, расположенные в других регионах.

Россияне обстреляли из "Ураганов" жителей Лисичанска: смотрите видео 18+

Россияне уничтожают мирное население Украины

По состоянию на 21:56 27 мая сообщили, что количество жертв в результате ракетного удара по Кременчугу возросло до 13 человек. Кроме того, известно о 59 пострадавших.

Также возросло число погибших в результате обстрелов Харькова. Олег Синегубов – глава Харьковской ОВА – сообщил о 5 погибших. Известно о по меньшей мере 22 пострадавших.

Потери врага

Редакция 24 канала выражает соболезнования близким погибших.Украинцы напоминают, что нельзя игнорировать сигналы воздушной тревоги. Когда извещают об опасности, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не сообщат об отбое воздушной тревоги. Это правило спасает жизнь. Также людей призывают доверять только информацию из официальных источников.

Украинские защитники и защитницы продолжают защищать родную землю от российских захватчиков. По состоянию на 27 июня известно о 35 тысячах ликвидированных оккупантов. Также удалось уничтожить:

танков – 1552 единиц;

боевых бронированных машин – 3687 единиц;

артиллерийских систем – 771 единица;

реактивных систем залпового огня – 243 единицы;

средств ПВО – 101 единица;

самолетов – 217 единиц;

вертолетов – 184 единицы;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 636 единиц;

крылатых ракет – 139 единиц;

кораблей/катеров – 14 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2575 единиц;

специальной техники – 60 единиц.

Важно – обращение Зеленского за 27 июня: смотрите видео