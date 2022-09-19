Три энергоблока работают в штатном режиме: каковы последствия обстрела ЮАЭС
Источник:Госатомрегулирование
Оккупанты продолжают ядерный шантаж. Российская армия нанесла ракетный удар по промышленной зоне Южной атомной электростанции. Взрыв прогремел всего в 300 метрах от реакторных установок.
Персонал станции не пострадал в результате обстрела. Госатомрегулирование призвало международное атомное сообщество принять меры по прекращению ядерного терроризма со стороны россии.
Важно Совет МАГАТЭ требует в россии немедленно вывести войска из ЗАЭС
Что известно о последствиях обстрела
Ударная волна была столь мощной, что в здании АЭС разбилось более 100 окон. Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса.
Также отключились три высоковольтных линии электропередачи. Все три энергоблока ЮАЭС работают в штатном режиме,
– говорится в сообщении.
Как в Офисе президента прокомментировали обстрел ЮАЭС
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что какая-то сотня метров и мы проснулись бы совсем в другой действительности. По его словам, после обысков установлено место падения и обломки ракет.
Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал обстрел ядерным шантажом от террористов. И добавил, что необходимо зафиксировать этот факт соответствующим статусом.
Как оккупанты шантажируют мир
- Россияне ночью на 19 сентября обстреляли ЮАЭС. Глава государства Владимир Зеленский опубликовал видео момента "прилета" по станции, на котором виден мощный взрыв от попадания.
- В результате ракетного удара в промышленной зоне АЭС образовалась огромная воронка. Ее диаметр достигает 4 метров, а глубина – 2 метра.
- Зеленский призвал остановить россию, пока еще не поздно, а в Офисе президента сказали, что за такие действия оккупантов "нужно давать по зубам".