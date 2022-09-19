Три энергоблока работают в штатном режиме: каковы последствия обстрела ЮАЭС

Оккупанты продолжают ядерный шантаж. Российская армия нанесла ракетный удар по промышленной зоне Южной атомной электростанции. Взрыв прогремел всего в 300 метрах от реакторных установок.

Персонал станции не пострадал в результате обстрела. Госатомрегулирование призвало международное атомное сообщество принять меры по прекращению ядерного терроризма со стороны россии.

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Что известно о последствиях обстрела

Ударная волна была столь мощной, что в здании АЭС разбилось более 100 окон. Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса.

Также отключились три высоковольтных линии электропередачи. Все три энергоблока ЮАЭС работают в штатном режиме,

– говорится в сообщении.

Как в Офисе президента прокомментировали обстрел ЮАЭС

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что какая-то сотня метров и мы проснулись бы совсем в другой действительности. По его словам, после обысков установлено место падения и обломки ракет.

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал обстрел ядерным шантажом от террористов. И добавил, что необходимо зафиксировать этот факт соответствующим статусом.

Как оккупанты шантажируют мир

Россияне ночью на 19 сентября обстреляли ЮАЭС. Глава государства Владимир Зеленский опубликовал видео момента "прилета" по станции, на котором виден мощный взрыв от попадания.

В результате ракетного удара в промышленной зоне АЭС образовалась огромная воронка. Ее диаметр достигает 4 метров, а глубина – 2 метра.

Зеленский призвал остановить россию, пока еще не поздно, а в Офисе президента сказали, что за такие действия оккупантов "нужно давать по зубам".

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