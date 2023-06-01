Это просто истерика россиян, – майор запаса о целях ракетных обстрелов Киева

С начала мая враг с особой силой активизировал обстрелы украинских городов, больше всего атак приходится именно на столицу. До сих пор логика и тактика российских террористов в военном смысле была достаточно ясна, но сегодняшняя ночная атака продемонстрировала истерику от безысходности.

Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран русско-украинской войны Алексей Гетьман. Он объяснил, какую цель ставили для себя россияне предварительными ночными обстрелами.

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"Это террористические атаки и согласно всем международным законам, мы должны атаковать террориста в любой точке мира. Это действия террористов, угрожающих нашей стране, мы имеем право уничтожать их, где бы они ни находились, на Северном полюсе или в Антарктиде , или в России, или где угодно", – подчеркнул Гетман.

У россиян началась истерика

Военный уверен, что ночная атака по Киеву 1 июня – это была истерика россиян.

Последние несколько дней были достаточно ясны цели обстрелов россиян. Атака "Шахидов" – истощение противовоздушной обороны, проверка плотности, атака "Шахидов" и крылатых ракет – когда летят крылатые ракеты, включаются радиолокационные станции зенитно-ракетных комплексов, тогда можно вычислить их координаты.

Каждый комплекс работает на разных волнах, по длине волны можно вычислить, какая станция включена, на это была направлена вторая атака 29 мая. Всегда, когда зенитно-ракетные комплексы отрабатывают, они перемещаются, чтобы изменить координаты. 29 мая произошла повторная атака баллистическими ракетами через несколько часов, потому что россияне решили, что наши ЗРК не успели переехать, и их пытались поразить.

11 баллистических ракет – это мощная атака, мы их уничтожили, все было понятно. После этого я был уверен, что они прекратят атаки, ведь тактика, которую они применили, не принесла никакой пользы. Поэтому сегодняшняя атака – это не атака, а просто истерика, потому что они поняли, что все ракеты были сбиты.

– объяснил военный аналитик.

Он считает, что по логике теперь ракетные атаки должны были прекратиться, россияне начнут производить новые воздушные цели, однако удары могут повторяться, ведь логики в этом может и не быть, это обычная истерика.

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