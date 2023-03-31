Россияне обстреляли лодку, на которой люди бежали через Днепр в Херсон

Оккупанты продолжают терроризировать мирных жителей Херсонщины. 31 марта захватчики обстреляли лодку с людьми.

Мирные жители пытались добраться до Херсона, переплывая Днепр. Как известно, в результате обстрела ранены.

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На месте работают экстренные службы

В Херсонской ОВА сообщили, что в результате вражеских обстрелов ранения получили два человека. Они плыли с дач на левом берегу Херсона.

Также в администрации добавили, что на место события выехали все экстренные службы.

Напомним, что в последние дни интенсивность обстрелов Херсонской области существенно снизилась. Однако руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что российские захватчики начали использовать другую не менее опасную тактику.

"Россияне берут дальнобойное оружие, потому что не достигают, например, танками определенных целей, вместо этого используют РСЗО. Сейчас также они активизировали применение авиации с управляемыми авиационными бомбами", – заявила Гуменюк.

Таким образом, в поселке Казацкое 26 марта оккупанты разрушили школу. Это еще раз подчеркивает, что россияне не собираются соблюдать Международное право. К счастью, от этого обстрела не было пострадавших.

Кроме того, 30 марта россияне нанесли прицельный удар по мирному населению управляемыми авиабомбами. Оккупанты ударили по селу Львове Херсонской области: пострадавших, к счастью, нет.

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