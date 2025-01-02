Попадание в маршрутку с пассажирами: детали террористического обстрела Херсона

Российские войска продолжают терроризировать обстрелами жителей правобережной части Херсонской области. За два дня нового года в результате действий врага ранены по меньшей мере 10 херсонцев.

Около 11 часов 2 января россияне обстреляли маршрутное такси в Корабельном районе Херсона. Подробнее о последствиях вражеских ударов рассказал 24 Каналу руководитель пресс-офиса Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников.

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Сколько херсонцев пострадало и в каком они состоянии

Утром 2 января оккупанты сбросили взрывчатку на маршрутное такси в Херсоне. За помощью к медикам сразу обратилось трое мужчин, потом еще одна женщина.

Части людей была оказана амбулаторная помощь. Те, кто получил серьезные травмы сейчас в больнице,

– сообщил руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА.

Однако это не единственный случай российского террора. Всего в течение сегодняшнего дня, 2 января, в Херсоне и области пострадало по меньшей мере 10 человек.

В частности, в Широкой Балке россияне сбросили взрывчатку на автомобиль, в котором находились 20-летний парень и 26-летняя девушка. В результате взрыва они получили ранения. Автомобиль получил серьезные повреждения.

Враг атаковал с БПЛА Станислав. Под российский удар попали двое мужчин 33 и 36 лет, которые находились во дворе. Они получили тяжелые ранения, одному из них частично ампутировали стопу. Сейчас они находятся в больнице, их состояние тяжелое.

Также в поселках Белозерка и Берислав есть пострадавшие, которые обратились за помощью из-за обстрелов еще 31 декабря.

Враг устраивает ловушки для автомобилей

Ранее сообщалось, что оккупанты разбрасывают металлические ежи на дорогах Херсонской общины, устраивая ловушки для водителей. Водители наезжают на эти металлические ежи, останавливаются, пытаются заменить колеса и в этот момент россияне подлетают дроном со сбросом, или FPV-дроном и попадают в автомобиль.

Это не новая тактика. У нас довольно часто происходят такие случаи, но это не массовая проблема,

– отметил Толоконников.

По его словам, ранее оккупанты разбрасывали мины "лепестки". Когда на них наезжала машина, то она подрывалась и поэтому, или колесо, или сама машина получала повреждения. Тогда пролетал дрон и еще раз попадал в ту же машину, или когда люди выходили, то на них сбрасывали взрывчатку.

Сейчас россияне преимущественно используют ежи, потому что они дешевле.

К слову, оккупанты в своих пабликах цинично "анонсируют", что что угодно, что движется – их законная цель.