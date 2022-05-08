Россияне обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске: пока тушение невозможно

Российские оккупанты снова обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске.

Из-за атаки загорелись производственные мощности завода, в том числе установка по получению серы и станция смешивания веществ. О новом вражеском обстреле сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Пожар ликвидировать невозможно

В результате обстрела нефтеперерабатывающего завода начался пожар площадью 360 квадратных метров, однако тушение пока невозможно, ведь оккупанты продолжают обстреливать территорию из артиллерии. Гайдай сообщил об угрозе взрыва соседней группы резервуаров.

Спасатели пытались потушить огонь, однако начался артиллерийский обстрел, и пожарные были вынуждены остановиться и покинули зону опасности. Тушение невозможно. Обстрелы не утихают,

– добавил глава области.

Обстрелы нефтеперерабатывающего завода в Лисичанске: что известно

Напомним, что оккупанты не впервые обстреливают этот нефтеперерабатывающий завод в Луганской области.

Утром 16 апреля оккупанты атаковали завод. В результате начался пожар на площади 5 000 квадратных метров. Известно, что топлива там нет, но активно горят остатки нефтешлама.

Ранее Гайдай отмечал, что враг периодически обстреливает завод для того, чтобы обессилить спасателей ГСЧС.

Впоследствии на Пасху, 24 апреля, российские захватчики снова попали в нефтеперерабатывающий завод. В тот же день вся область была под вражескими обстрелами. Больше всего пострадали Северодонецк, Рубежное, Горное и Лисичанск. Были повреждены две многоэтажки и по меньшей мере два частных дома, в Северодонецке – многоэтажки и хозяйственные постройки, в Рубежном и Горном – дома.

Всего за время войны России против Украины оккупанты ракетными ударами уничтожили или повредили около 15 нефтебаз.

Ситуация в Луганской области остается сложной

7 мая россияне обстреляли населенный пункт Приволье в Луганской области из "Ураганов" и "Градов". К сожалению, в результате атаки погибли два мальчика в возрасте 11 и 14 лет, а также их 69-летняя бабушка. Еще двое детей с ранениями попали в больницу.

Также в субботу, 7 мая, захватчики сбросили авиабомбу на школу в Белогоровке, в которой пряталось почти все село. В помещении учебного заведения находились около 90 человек. Спасатели извлекли из-под завалов около 30 из них. По словам Гайдая, тяжелый удар не оставил находившимся в школе людям шансов на спасение – большинство из них погибли.

В ночь на 8 мая оккупанты открыли огонь по Шипиловому. Там разрушен двухэтажный дом. Известно, что под завалами оказались не менее 11 человек. Также ночью в результате обстрелов четыре дома повреждены в Рубежном, девять – в Северодонецке и еще два – в Лисичанске.

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