Россияне обстреляли несколько громад на Запорожье: пострадал интернат, погибла пожилая женщина
Источник:Запорожская ОВА
Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты на Запорожье. В результате 28 апреля погибла пожилая женщина и разрушился интернат.
Прокуроры продолжают документировать военные преступления захватчиков. По этим фактам открыли уголовные производства.
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В результате вражеских обстрелов погибла женщина
В Запорожье прокуратура открыла несколько уголовных производств из-за российских обстрелов гражданской инфраструктуры. 27 апреля оккупанты били по жилым домам в Пологовском районе. В результате минометного огня пострадала 59-летняя жительница Орехова, около которой разорвался снаряд. Женщина получила травму головы. 29 апреля ее наконец-то удалось доставить в медицинское учреждение.
28 апреля захватчики обстреляли Комышувакскую и Гуляйпольскую территориальные громады. Снаряды оккупантов повредили жилые дома и гражданскую инфраструктуру, в частности спальный корпус интерната Комышувакской общины. В результате обстрела интерната пострадавших не было, однако в Гуляйпольской ТГ пожилая женщина погибла от осколочных ранений.
Кратко об обстрелах в Запорожье
- Российские оккупанты 27 апреля обстреляли жилые дома в Пологовском районе. У 59-летней жительницы Орехова разорвался снаряд. Однако, к счастью, она выжила. Пострадавшую доставили в больницу с тяжелыми травмами головы.
- Утром 28 апреля захватчики нанесли авиаудар по Запорожью. Ракета X-55 повредила 12 зданий в частном секторе.
- Всего пострадали 5 человек. 11-летний мальчик и 2 женщины отделались легкими ранениями. Они попали в медучреждения.
- Еще двое раненых мужчин после осмотра работниками скорой отказались от госпитализации.
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