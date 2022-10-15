Россияне утром нанесли ракетный удар по Киевской области
15 октября 2022 , 08:08Читати новину українською
Источник:Алексей Кулеба
Россияне нанесли ракетный удар по Киевщине. По предварительным данным, никто не пострадал.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
Внимание Враг ночью атаковал Запорожье дронами, под утро – ракетами: попали в объекты инфраструктуры
Ракетный удар по одной из общин области. Все службы работают, спасатели на месте. Предварительно без жертв,
– сообщил Кулеба.
Он также призвал людей оставаться в укрытиях до отбоя тревоги, не фиксировать место попадания и не выкладывать фото и видео в сети.
Враг сегодня продолжил атаковать украинские города. Утром в очередной раз ракетному обстрелу подверглось Запорожье, также оккупанты атаковали город дронами-камикадзе.
Атаки на Киевщину
- 13 октября враг обстрелял Киевщину дронами-камикадзе, чтобы атаковать объект инфраструктуры. Пожар тушили усиленные наряды спасателей.
- В результате атаки пострадавших не было, повреждения получил один объект инфраструктуры.
- В результате массированного российского ракетного удара 10 октября в Киеве погибли 7 человек, еще 49 получили ранения. По состоянию на 14 октября, в Киеве 30 пострадавших еще оставались в больницах.
- В России фактически подтвердили, что их "военные" цели – мирные люди, поскольку заявили, что попали всюду, куда планировали.
К теме – сколько ракет еще есть у России: смотрите видео