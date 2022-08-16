Враг нанес массированный обстрел по Орехову: погибла женщина

российские оккупанты не прекращают безумных обстрелов населенных пунктов, которые расположены вблизи линии фронта. Враг пытается уничтожить все, что стоит на его пути.

россияне совершили безумные обстрелы населенных пунктов, которые расположены вблизи линии фронта. От очередного удара оккупантов пострадал город Орехов на Запорожье.

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Последствия обстрела Орехова

Как сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, российские оккупанты стреляли по населенному пункту Орехов из реактивных систем залпового огня в течение нескольких часов. К сожалению, россияне убили одну мирную местную жительницу.

Также известно, что как минимум 6 человек получили ранения. Трое из них – сотрудники компании, которая работала над восстановлением электросети.

Из-за масштабных обстрелов разрушениям подверглись объекты гражданской инфраструктуры и десятки частных домов. Также детонация вражеских снарядов спровоцировала пожары, с которыми спасатели уже справились.

Обстрел Орехова: фото

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российские оккупанты снова направили свои снаряды на Харьков и Николаев. Местные жители сообщают о взрывах в городах.

На территории оккупированного Донбасса в больницах массово умирают россияне. У медиков нет препаратов и средств для спасения их жизни.

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