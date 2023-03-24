Россияне попали в Пункт несокрушимости в Константиновке: есть погибшие
Источник:Офис генпрокурора
Российские террористические войска ночью 24 марта обстреляли Константиновку в Донецкой области. Целью войск агрессора стал Пункт несокрушимости.
Российские оккупанты совершили обстрелы около 1 часа ночи. Армия России обстреляла город из зенитно-ракетного комплекса С-300.
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Россияне ударили по Константиновке из С-300
Одна из ракет попала в здание Пункта несокрушимости, а другая – вблизи него. В результате попадания российской ракеты в Пункт несокрушимости в Константиновке погибли три человека.
Под завалами погибли три женщины, которые были внутренне перемещенными лицами из Бахмута, Часового Яра и Опытного Покровского района. Еще двое граждан получили телесные повреждения разной степени тяжести.В ГСЧС сообщили, что спасатели ликвидировали последствия ракетных обстрелов в Константиновке. По данным ГСЧС, погибли 5 человек – 3 женщины и 2 мужчины. Удалось спасти одного человека, которого вытащили из-под завалов.
Последствия обстрела Константиновки / Фото Офис генпрокурора
На ракетный удар по Константиновке отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что оккупанты – обычные террористы.
"Россияне продолжают терроризировать Константиновку. Есть попадание в Пункт несокрушимости, известно о 3 погибших в результате обстрелов. Обычные неудачники и террористы", – написал Ермак.
Россия ночью атаковала города Украины
- Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что ночью Россия атаковала Днепропетровскую, Одесскую и Сумскую области. В Одесской области были уничтожены две ракеты Х-59.
- Кроме того, россияне с севера атаковали Сумскую область управляемыми авиационными бомбами. Всего войска агрессора выпустили по объекту региона 10 бомб из истребителей Су-35.
- Во время атаки оккупанты применили ракету Х-31 и били "Шахидами" по Северу Украины и Кривому Рогу, что в Днепропетровской области. Всего по Кривому Рогу россияне выпустили 6 "Шахидов".
- В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 37 авиационных и 4 ракетных удара, один из которых – по Краматорску. Также враг совершил 82 обстрела из реактивных систем залпового огня.
- Заметим, что русские войска увеличили количество ракетоносителей в Черном море. В Черном море корабельная группировка врага составляет 15 единиц. Среди них 2 надводных и столько же подводных ракетоносителей. Общий залп может достигать 24 "Калибров".
- Украинские военные предупреждают украинцев, что угроза обстрелов чрезвычайно высока.