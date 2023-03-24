Россияне попали в Пункт несокрушимости в Константиновке: есть погибшие

Российские террористические войска ночью 24 марта обстреляли Константиновку в Донецкой области. Целью войск агрессора стал Пункт несокрушимости.

Российские оккупанты совершили обстрелы около 1 часа ночи. Армия России обстреляла город из зенитно-ракетного комплекса С-300.

Смотрите также Россияне меняют стратегию ракетных обстрелов: назвали новые цели врага

Россияне ударили по Константиновке из С-300

Одна из ракет попала в здание Пункта несокрушимости, а другая – вблизи него. В результате попадания российской ракеты в Пункт несокрушимости в Константиновке погибли три человека.

Под завалами погибли три женщины, которые были внутренне перемещенными лицами из Бахмута, Часового Яра и Опытного Покровского района. Еще двое граждан получили телесные повреждения разной степени тяжести.

В ГСЧС сообщили , что спасатели ликвидировали последствия ракетных обстрелов в Константиновке. По данным ГСЧС,– 3 женщины и 2 мужчины. Удалось спасти одного человека, которого вытащили из-под завалов.

Последствия обстрела Константиновки / Фото Офис генпрокурора

На ракетный удар по Константиновке отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что оккупанты – обычные террористы.

"Россияне продолжают терроризировать Константиновку. Есть попадание в Пункт несокрушимости, известно о 3 погибших в результате обстрелов. Обычные неудачники и террористы", – написал Ермак.

Россия ночью атаковала города Украины