Россияне обстреляли Северодонецкую больницу: видео последствий

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские военные обстреляли Северодонецкую больницу.

Сергей Гайдай рассказал, что только за вчерашний вечер, 14 мая 2022 года, оккупанты обстрелами ранили 9 гражданских.

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Глава Луганской ОВА отметил, что также российские войска за прошедшие сутки совершили 11 артиллерийских атак по Северодонецку.

Били по жилым домам, химзаводу, техникуму и больнице,

– акцентировал Сергей Гайдай.

"Лишь за вечер ранения получили сразу 9 мирных жителей города. Все они получили медицинскую помощь в разбитой больнице. Несмотря на обстрелы, она продолжает работать", – добавил Сергей Гайдай.

Смотрите видео: как выглядит больница после российских обстрелов

Какая ситуация в Луганской области: последние новости

Оккупанты продолжают пытаться продвинуться на Востоке Украины, в частности, на Луганщине. При этом они несут значительные потери. Множество техники и живой сила россиян Вооруженным Силам Украины удалось уничтожить, в частности, во время ряда неудачных попыток врага форсировать реку Северский Донец.

Российские оккупанты силой забирают в армию жителей временно оккупированной Луганщины. Они даже упразднили медкомиссию. Об этом рассказал глава Луганской областно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

На Лиманском и Северодонецком направлениях враг проводит перегруппировку войск, а также усиливает группировку у железнодорожной станции "Новый Айдар".

Из Северодонецка Луганской области впервые за долгое время произошла эвакуация мирных людей. От обстрелов российских захватчиков удалось спасти 17 человек. Об успешной эвакуации в социальных сетях сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Глава ОВА сообщил, что есть перехваченные разговоры россиян. Оккупанты паникуют и не хотят ехать в Белогоровку. Целый батальон отказался идти в наступление. Они просто невооруженным глазом видят происходящее и сейчас наши ребята уже начинают артиллерией отрабатывать в ту сторону, где оккупанты пытались закрепиться.

Бои в Луганской области настолько интенсивны, что оккупанты пытаются сбежать. Со стороны России туда отправляют воевать всех, кого только могут.

Интересное мнение – что Россия будет делать дальше: смотрите видео