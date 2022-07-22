россияне ударили по Славянску: есть разрушения в центре города, 3 человека – ранены

Оккупанты снова атаковали Славянск. Стреляли по жилым кварталам, поэтому уже известно минимум о трех раненых.

Так, Славянск сейчас – под постоянным ударом. Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко рассказал о шести поврежденных пятиэтажках и нескольких частных домах.

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Обстреливали кассетными боеприпасами

По предварительной информации, россияне обстреляли Славянск кассетными боеприпасами. Мэр города Вадим Лях рассказал, что повреждены многоэтажки в центре города, на улице Торской и Артема.



Следы от обстрелов / Фото с телеграма Павла Кириленко

Кириленко также опубликовал видео с мест обстрелов. Там видны разбитые многоэтажки и воронки на земле от боеприпасов.

Обстрелы Славянская: что известно

Славянск – прифронтовой город. россияне хотят захватить его, поэтому обстрелы усиливаются каждый день.

К примеру, 19 июля российские военные накрыли огнем Славянск. оккупанты ударили по жилым домам, где под завалами оставались люди. Впоследствии из-под завалов вытащили тела двух человек.

15 июля по Славянску также били из РСЗО и выпускали кассетные снаряды. Погиб один человек.

14 июля российские оккупанты снова обстреливали город. В результате атаки ранены 2 человека.

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