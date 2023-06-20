Россияне обстреляли спасателей в Херсоне: в ГСЧС показали видео первых минут (кадры 18+)

Российские захватчики сначала подорвали ГЭС, совершив самую масштабную за последние годы катастрофу, а теперь не дают ликвидировать последствия трагедии. Оккупанты 20 июня обстреляли спасателей, которые расчищали ил.

В ГСЧС Украины подчеркнули, что очередной циничный обстрел окупантов унес жизни спасателя. Кроме того, пострадали еще 8 спасателей.

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Прессслужба ГСЧС Украины подчеркнула, что все спасатели работали в микрорайоне Остров (он очень сильно пострадал в результате подрыва Каховской ГЭС). Герои помогали расчищать дорогу от оставшегося мусора, когда большая вода отошла. Это необходимо сделать, чтобы обеспечить проезд.

Мир должен знать, в каких чрезвычайно сложных условиях каждый день работает личный состав ГСЧС. Ребята, вы очень смелые и верные своему делу люди! Каждый из вас – герой настоящего! Герой, о котором нужно рассказывать миру,

– говорится в сообщении.

Первые кадры после удара по спасателям: смотрите видео 18+

Владимир Зеленский выразил соболезнования родным пострадавших во время вечернего обращения. Украинский лидер подчеркнул, что российские террористы непременно получат ответ за этот удар из артиллерии по спасателям от украинских защитников.