У ДСНС України наголосили, що черговий цинічний обстріл окупантів забрав життя рятувальника. Окрім того, постраждали ще 8 рятувальників.

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Пресслужба ДСНС України наголосила, що всі рятувальники працювали у мікрорайоні Острів (він дуже сильно постраждав внаслідок підриву Каховської ГЕС). Герої допомагали розчищати дорогу від сміття, яке залишилося, коли велика вода відійшла. Це необхідно зробити, аби забезпечити проїзд.

Світ повинен знати в яких надзвичайно складних умовах кожного дня працює особовий склад ДСНС. Хлопці, ви надзвичайно сміливі та віданні своїй справі люди! Кожен з вас – герой сьогодення! Герой, про якого треба розповідати світу,

– мовиться у повідомленні.

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Володимир Зеленський висловив співчуття рідним постраждалих під час вечірнього звернення. Український лідер наголосив, що російські терористи неодмінно отримають відповідь за цей удар з артилерії по рятувальниках від українських захисників.