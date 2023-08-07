Маскарад закончился плачевно: россияне обстреляли своих солдат и раскрыли свои позиции

Российские военные накрыли артиллерией своих сограждан, которые планировали устроить диверсию в украинском тылу. Всего в результате ошибки погибли более 40 окупантов.

Пропагандистские СМИ сообщают, что инцидент произошел в Запорожской области в селе Работино. Россияне своими силами помогли ВСУ продвигаться на Юге.

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Россияне обстреляли своих диверсантов

Группа российских военных переоделась в форму ВСУ и планировала устроить диверсию в украинском тылу. Однако россияне заметили свои войска из беспилотника и приняли их за украинцев. Они сразу передали координаты диверсантов – по ним открыла огонь российская артиллерия.

В результате "дружественного огня" погибли 32 оккупанта. Кроме этого, из-за атаки россияне разоблачили собственные позиции. Вооруженные Силы Украины накрыли местонахождение российской артиллерии кассетными боеприпасами. Дополнительно погибли еще 19 человек.

Враг начал давить сильнее, поэтому на фронте участились случаи таких несогласованных действий,

– заявили россияне.

Россияне заявили, что виновным в "трагедии" стал командир оккупантов, ничего не сообщивший о подготовке диверсии. После "дружеского огня" он сбежал от россиян. Сейчас его ищут.

Ситуация на фронте: что известно