Зафиксирован "приход" нескольких ракет, – Запорожская ОВА о взрывах в регионе

российские войска в ночь на 5 августа совершили обстрел Запорожской области. В целом по региону выпустили сразу несколько ракет. Информацию подтвердили в ОВА.

Цю інформацію підтвердив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. Напередодні повідомляли, що лунають вибухи в Запоріжжі, Миколаєві, Нікополі та на Харківщині.

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Куди влучили ракети під час атаки Запоріжжя

Повідомлення про вибухи в обласному центрі почали з'являтися приблизно після 1 години ночі. Однак Старух запевнив, що були "прильоти" лише поряд.

Ворог і надалі не дає спокою Запорізькому краю. Зафіксовано прихід кількох ракет поруч з обласним центром. За попередньою інформацією жертв немає,

– написав голова ОВА.