Россия жалуется на "провокации в Курской АЭС": в чем заключается ложь

Владимир Путин заявил, что Украина в ночь на 22 августа якобы пыталась нанести удары по Курской АЭС. Россия даже обратилась с нотой в МАГАТЭ и пригласила их специалистов посетить место происшествия.

Стоит вспомнить, что страна-агрессор уже присылала ноту еще 8 августа, когда якобы нашла обломки ракеты. Однако эксперт по ядерной энергетике и безопасности Ольга Кошарная отметила 24 Каналу, что тогда говорилось, что обстрелов АЭС не зафиксировано.

Смотрите также "Сама по себе не могла гореть": что может стоять за российской провокацией на ЗАЭС

Россия врет об обстрелах АЭС

После ситуации 8 августа, россияне сообщили, что 11 августа был пожар на Запорожской АЭС и снова написали ноту о том, что огонь якобы спровоцировали украинские дроны.

При этом экспертов МАГАТЭ на место не допустили. Из своих источников я имею информацию, что там стоял генератор и запасы дизельного топлива. То есть мог взорваться генератор вместе с топливом, а поскольку там пластиковый каплеуловитель, то был эффектный пожар с соответствующими картинками,

– отметила Ольга Кошарная.

А уже 22 августа было сообщение в МАГАТЭ, что украинский дрон якобы сбили над промышленной площадкой Курской АЭС и возле хранилища отработанного топлива.

"Я считаю, что у ВСУ нет никаких намерений не выполнять международные обязательства в отличие от России. Страна-агрессор в ноте за 9 августа вспомнила о фундаментальных принципах безопасности, которые были сформулированы еще в 2022 году. То есть вспомнили о международном праве, которого сами не придерживаются", – отметила эксперт по ядерной энергетике и безопасности.

Украина выполняет все международные правила. Стоит только посмотреть на то, как наши военные общаются с местным населением в Курской области. Это происходит с соблюдением Женевской конвенции. Поэтому абсолютно понятно, что Вооруженные Силы не будут атаковать Курскую АЭС.

В самом начале я сказала, что Россия 9 августа сама признала, что обстрелов Курской АЭС не зафиксировано. Возникает вопрос, а как тогда они могли найти обломки ракеты на площадке?

– сказала Ольга Кошарная.