Варто пригадати, що країна-агресорка вже надсилала ноту ще 8 серпня, коли нібито знайшла уламки ракети. Проте експертка з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна зауважила 24 Каналу, що тоді мовилось, що обстрілів АЕС не зафіксовано.

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Росія бреше про обстріли АЕС

Після ситуації 8 серпня, росіяни повідомили, що 11 серпня була пожежа на Запорізькій АЕС і знову написали ноту про те, що вогонь буцімто спровокували українські дрони.

При цьому експертів МАГАТЕ на місце не допустили. Зі своїх джерел я маю інформацію, що там стояв генератор і запаси дизельного пального. Тобто міг вибухнути генератор разом з паливом, а оскільки там пластиковий каплеуловлювач, то була ефектна пожежа з відповідними картинками,

– зауважила Ольга Кошарна.

А вже 22 серпня було повідомлення до МАГАТЕ, що український дрон нібито збили над промисловим майданчиком Курської АЕС і біля сховища відпрацьованого палива.

"Я вважаю, що у ЗСУ не має жодних намірів не виконувати міжнародні зобов'язання на відміну від Росії. Країна-агресорка у ноті за 9 серпня згадала про фундаментальні принципи безпеки, які були сформульовані ще у 2022 році. Тобто згадали про міжнародне право, якого самі не дотримуються", – наголосила експертка з ядерної енергетики та безпеки.

Україна виконує всі міжнародні правила. Варто лише подивитися на те, як наші військові спілкуються з місцевим населенням у Курській області. Це відбувається з дотримання Женевської конвенції. Тому абсолютно зрозуміло, що Збройні Сили не атакуватимуть Курську АЕС.

На самому початку я сказала, що Росія 9 серпня сама визнала, що обстрілів Курської АЕС не зафіксовано. Виникає питання, а як тоді вони могли знайти уламки ракети на майданчику?

– сказала Ольга Кошарна.