Выполняет 2 задачи: зачем россияне придумывают версию о прилете дрона в Энгельс из Казахстана

Российская пропаганда заявляет, что удары по Энгельсу 26 декабря могли нанести из Казахстана. Оккупанты на ходу придумывают версии.

Об этом для 24 канала рассказал эксперт Defence Express Иван Киричевский.

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"При всем уважении к Казахстану, который дает нам руку помощи, но откуда у них беспилотники, которые могли бы ударить по аэродрому. Однако у Казахстана достаточно мощные вооруженные силы. У них даже есть истребители-перехватчики Миг-31", – сказал Киричевский.

Цель пропагандистов

Эксперт отметил, что когда опираться на заявления пропагандистов и предположить, что из Украины могли доставить беспилотник в Казахстан, неизвестно, как доставили дрон. По словам Кричевского, беспилотник якобы должны были провезти по территории Кубани и Каспийским морем.

По мнению эксперта, россияне пропагандой по Казахстану выполняют для себя 2 задачи:

объясняют проблемы своей ПВО;

пытаются создать ситуацию неопределенности, чтобы в НАТО и других штабах стали думать об ударе по Казахстану.

Обратите внимание – Киричевский о действиях пропагандистов: смотрите видео

Может взорвать боевой дух

Киричевский рассказал, что ранее российские СМИ убеждали – Казахстан через британских посредников продает Украине артиллерийские снаряды. Это не подтвердили источники.

"Что касается российского ПВО, то пропагандисты говорят, что их ракеты промахнулись. Они очень специфически на ходу придумывают версии. Это может взорвать боевой дух российских военных", – сказал эксперт.

Он добавил, что аэродром Энгельс перекрывает зенитно-ракетный полк на комплексах С-400. Это вершина, которая не справилась с такой угрозой.

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